Ten fotograf lubi zaskakiwać i jest w tym dobry. Trudno oderwać się od jego zdjęć

Trudno się wyróżnić przy tak ogromnej konkurencji, jaką tworzą dziś media społecznościowe. Amatorzy fotografii konkurują nie tylko ze sobą nawzajem, ale też z tysiącami amatorów robienia zdjęć, którzy czasem również zabłysną talentem i spostrzegawczością. Każdy sposób, by nie utonąć w zalewie cyfrowych migawek, jest dobry.Lizbończyk Hugo Suissas wybrał operowanie perspektywą i tworzenie błyskotliwych zestawień. Zobaczcie sami, do jakich pomysłów doprowadziło go poszukiwanie kreatywnych połączeń.

Hugo Suissas: Kreatywność może być magią

Sam fotograf o swoich inspiracjach opowiedział w rozmowie z portalem Bored Panda. – Jako artystę, w życiu inspiruje mnie świadomość, że sztuka i idee mogą tworzyć cuda. Wierzę, że kreatywność może być magią i może pomagać w przezwyciężaniu wielkich wyzwań świata. Moja głowa nie wie, co znaczy słowo „stop”. A jako, że świat nigdy się nie zatrzymuje, powiedziałbym, Że świetnie się składa – mówił. – Jestem prostym gościem. Lubię prostotę i proste życie – podkreślał.

