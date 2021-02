Banksy w Warszawie. Prace tajemniczego mistrza street artu można zobaczyć w stolicy

Galerie sztuki czy muzea są otwarte już od kilku dni, natomiast zgodnie z zapowiedziami (nie ma to związku z obostrzeniami, tak wcześniej planowano), od 12 lutego można już podziwiać prace Banksy'ego w Centrum Praskim Koneser w Warszawie.

Wystawę „The Art of Banksy” będzie można oglądać do 11 kwietnia 2021 roku.

Dzieła Banksy'ego w Warszawie

Na wystawie jest ponad 100 prac, z których część to oryginalne eksponaty, ale też zdjęcia, rzeźby i wiele innych. Wystawa opuściła w 2016 roku Instabuł i od tego czasu gościła w Amsterdamie, Paryżu, Berlinie, Rijadzie, Melbourne, Antwerpii, Bukareszcie, Cluj, Budapeszcie, Wiedniu i w końcu dotarła do Warszawy – chwali się Centrum Praskie Koneser. To pierwsza wystawa prac artysty w Polsce.

Kim jest Banksy? To pytanie zadaje sobie wielu

Banksy jest prawdopodobnie najsłynniejszym i zarazem najbardziej tajemniczym artystą graffiti na świecie. Około 40-letni Brytyjczyk z powodzeniem utrzymuje swoją tożsamość w tajemnicy, ale jego prace podbijają nie tylko ulice, ale także domy aukcyjne na całym świecie. Jest uważany za jednego z najcenniejszych współczesnych artystów.

Prace Banksy’ego podróżują po całym świecie, zarówno online, poprzez miliony udostępnień na platformach społecznościowych, jak i życiu realnym, w formie wystaw, w większości nieautoryzowanych przez brytyjskiego artystę ze względu na jego anonimowy status.