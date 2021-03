Zniszczono mural Banksy'ego w Reading. „Team Robbo!”

Zniszczono mural widniejący na ścianie Reading Gaol, czyli dawnego więzienia w Reading w hrabstwie Bershire. Jego autorstwo przypisuje się słynnemu Banksy'emu, który sam przyznał się zresztą do stworzenia dzieła, zamieszczając w sieci specjalne nagranie. Według krytyków malunek z uciekinierem i maszyną do pisania był nawiązaniem do Oscara Wilde'a. Irlandzki pisarz był przetrzymywany w tym właśnie zakładzie karnym za „przestępstwa homoseksualne”. Miałwówczas stworzyć „Balladę o więzieniu w Reading” („Ballad of Reading Gaol”), opisującą surowe warunki systemu penitencjarnego Wielkiej Brytanii.

Więzienie z muralem przerobione na lofty?

Wandal zamalował właśnie wspomnianą maszynę do pisania. Pod spodem, tym samym sprejem wypisał hasło poparcia dla nieżyjącego konkurenta Banksy'ego, Kinga Robbo. Ten pierwszy zamalował jeden z tagów tego drugiego w 2009 roku. Lokalni aktywiści lobbujący za przekształceniem byłego więzienia w muzeum za pośrednictwem mediów społecznościowych wyrazili swoje ubolewanie z powodu zniszczenia street artowego dzieła sztuki. Po raz kolejny przypomnieli, że to cenne dla miasta malowidło powinno być szczególnie chronione, co nie będzie możliwe, jeśli budynek przerobiony zostanie na zwykłe mieszkania.

