Rekordowa cena za obraz Banksy'ego. Dochód ze sprzedaży powędruje na brytyjską służbę zdrowia

Banksy, artysta wciąż pozostający anonimowy, słynie z prac, które mają na celu komentowanie otaczającej nas rzeczywistości. Artysta postanowił tym razem odnieść się do sytuacji pandemicznej na świecie. Obraz Banksy'ego przedstawia chłopca, który bawi się miniaturą superbohatera, trzymając w dłoni nową superbohaterkę, którą jest lekarka/pielęgniarka walcząca z pandemią. Obok chłopca stoi koszyk, w którym nietknięte leżą inne zabawki – superbohaterowie znani z komiksów, tacy jak Batman, czy Spider-Man.

Obraz zatytułowany „Game Changer” pojawił się po raz pierwszy w budynku szpitala w Southampton na południu Anglii w maju 2020 roku, czyli podczas pierwszej fali pandemii. W załączonej notatce Banksy dziękował lekarzom za ich trud podczas walki z koronawirusem. W szpitalu pozostanie reprodukcja obrazu.

Rekordowa kwota ze sprzedaży powędruje na szczytny cel

Nawiązanie artysty do obecnej sytuacji wyjątkowo przypadło do gustu jego fanom, bo jak podaje BBC, obraz został teraz kupiony za rekordową kwotę – 14,4 mln funtów. Co najważniejsze, cel aukcji był szczytny, ponieważ środki przekazane zostaną na brytyjską służbę zdrowia. Jak podaje BBC, łącznie z prowizją dla domu aukcyjnego, nabywca musi zapłacić 16,8 mln funtów. Dom aukcyjny poinformował z kolei, że „znaczącą część” uzyskanej prowizji również przekaże NHS.

