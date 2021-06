Magicy fotografii odsłaniają kulisy swojej pracy. Porównajcie zdjęcia po i sprzed obróbki

Na zebranych poniżej zdjęciach możecie dokładnie zobaczyć, jak bardzo różnią się czasem pierwotne ujęcia w porównani9u z ostatecznym efektem. Ile pracy włożyć trzeba nie tylko w samą charakteryzacje modela i późniejsze retusze, ale też w wymyślenie i przygotowanie odpowiedniej sceny. Ostatecznie jednak wychodzą rzeczy tak niesamowite, że wynagradzają cały poświęcony temu czas.

Powyższa galeria to także dowód na to, że nie potrzeba drogiego sprzęty i potężnych komputerów do tworzenia kosmicznych „efektów specjalnych”. W fotografii dużo ważniejsze jest kreatywne podejście i eksperymentowanie. Łatwo zauważyć też, że wielu z tych zdjęć nie wykonano w specjalistycznym studiu, ale po prostu w mieszkaniach, na chodniku czy na tle usypanym z łatwo dostępnych przedmiotów. Mamy nadzieję, że dzięki tym zestawieniom nabierzecie odwagi do realizowania własnych pomysłów. Powodzenia!

