Mural z Kaczyńskim i napis: „Miłujcie się tak, jak Ja was umiłowałem”. Co artysta miał na myśli?

Mural z Jarosławem Kaczyńskim to kolejne z dzieł, należących do popularnej w Nowym Sączu serii „Serial na Węgierskiej”. Pod kolejowym wiaduktem przy tej właśnie ulicy pojawiają się co pewien czas nowe portrety, które łączy jedynie ogólna rozpoznawalność oraz osoba artysty będącego ich autorem.

Mgr Mors, czyli Mariusz Brodowski, umieszczał już w tym miejscu Józefa Piłsudskiego, Jana Pawła II, Roberta Lewandowskiego, o. Tadeusza Rydzyka, Sylvestra Stallone'a, O.S.T.R.-a, Macaulaya Culkina, Karola „Friza” Wiśniewskiego czy Cyber Mariana. Cały ten proces twórczy zapoczątkowany został w 2018 roku i nie stroni od aktualnych tematów z Polski i świata.

Tym razem o dziele Morsa jest jednak wyjątkowo głośno. Nie tylko ze względu na osobę prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Głównym aspektem muralu, który przykuł uwagę internautów, jest zestawienie osoby tego właśnie polityka ze słynnymi słowami z Nowego Testamentu: „Miłujcie się tak, jak Ja was umiłowałem”.

Mural z Kaczyńskim w Nowym Sączu. Duża dowolność interpretacyjna



Jedni widzą w tym hołd dla Jarosława Kaczyńskiego. Inni, krytykę jego polityki antagonizowania wyborców i ciągłego wyszukiwania konfliktów. Jeszcze inni nie zastanawiają się nad przesłaniem i chwalą warsztat artysty, lub krytykują jakiekolwiek wykorzystanie biblijnych wersów.

Sam artysta, zagadnięty o komentarz przez „Gazetę Krakowską”, poprosił o cierpliwość. – Na razie nie chcę wypowiadać się na temat tego muralu. Nie chcę nic sugerować. Wypowiedziałem się na ścianie – uciął temat Mgr Mors.

