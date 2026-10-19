Frieze 2026. Dlaczego świat sztuki spotyka się w Londynie?

Przez pięć dni, od 14 do 18 października, londyński Regent’s Park był jednym z najważniejszych adresów w międzynarodowym kalendarzu sztuki. Frieze London 2026 zgromadziło 172 galerie z 42 krajów i regionów. Ta skala oznacza możliwość zobaczenia w ciągu jednego dnia prac, po które normalnie trzeba byłoby podróżować między kontynentami. Wśród tegorocznych prezentacji znalazły się wielkoformatowe obrazy Alberta Oehlena, portrety Daltona Pauli odwołujące się do pomijanych czarnych historii oraz haftowane prace haitańskiej artystki Myrlande Constant.

Frieze to przede wszystkim targi sztuki. Wystawcami są galerie, które prezentują reprezentowanych przez siebie twórców i oferują ich prace na sprzedaż. Zwiedzający poruszają się między stoiskami przypominającymi niewielkie wystawy: od malarstwa i fotografii po rzeźbę, film i instalacje. Obok uznanych nazwisk pojawiają się artyści dopiero budujący międzynarodową pozycję. Odpowiednio przygotowana prezentacja może więc jednocześnie przyciągać kupujących i proponować własną opowieść o współczesności.

Historia tego przedsięwzięcia zaczęła się od słowa drukowanego. W 1991 roku Amanda Sharp, Matthew Slotover i Tom Gidley założyli magazyn „frieze”, poświęcony sztuce współczesnej i kulturze. Dwanaście lat później Sharp i Slotover uruchomili londyńskie targi. Związek pisma z wydarzeniem handlowym okazał się istotny dla tożsamości marki: sztukę można było jednocześnie opisywać, komentować i wprowadzać do obiegu kolekcjonerskiego. Z czasem Frieze rozszerzyło działalność o targi w Nowym Jorku, Los Angeles i Seulu.

Londyńskie wydarzenie ma również drugą odsłonę. Uruchomione w 2012 roku Frieze Masters odbywa się równolegle i obejmuje sztukę od starożytności po XX wiek. W praktyce pozwala to zestawić najnowsze poszukiwania artystyczne z dziełami należącymi już do historii. W tegorocznym programie Masters obok dawnych mistrzów znalazły się prezentacje poświęcone ponownemu odkrywaniu mniej znanych twórców. Sekcja Spotlight, przygotowana przez Devikę Singh i Sofię Gotti, kierowała uwagę na artystów i dzieła XX wieku zasługujące na szersze rozpoznanie.

Kto przyjeżdża na Frieze? Kolekcjonerzy, galerzyści, artyści, krytycy, kuratorzy i przedstawiciele instytucji, ale także publiczność zainteresowana sztuką. Organizator podaje, że w ostatnich latach obie londyńskie imprezy odwiedzało łącznie ponad 90 tysięcy osób rocznie. To informacja o dotychczasowej skali wydarzenia, a nie końcowy wynik frekwencji tegorocznej edycji.

Każda z tych grup przyjeżdża z nieco innym zamiarem. Dla kolekcjonera targi są okazją do porównania ofert i rozmowy z galeriami. Dla kuratora mogą być początkiem przyszłej wystawy. Dla artysty szansą na kontakt z osobami, które zobaczą jego pracę po raz pierwszy. Właśnie w tym zagęszczeniu spotkań tkwi znaczenie Frieze. Zakup jest jednym z możliwych rezultatów. Równie istotne bywają zaproszenie, znajomość i uwaga poświęcona konkretnej twórczości.

Edycja 2026 przyniosła także wyraźny polski akcent. Przy wejściu na Frieze London galeria Berthold Pott prezentowała rzeźby Agaty Ingarden. W programie znalazła się również instalacja Marcina Dudka dla Edel Assanti, odtwarzająca mieszkanie z czasów PRL, w którym artysta dorastał w Krakowie. Esther Schipper uwzględniła w swojej prezentacji malarstwo Karoliny Jabłońskiej, a Galerie Nordenhake prace Mirosława Bałki. To przykłady obecności polskich twórców w międzynarodowych programach galerii.





Wśród nowych propozycji znalazła się sekcja „The Code Universe”, przygotowana przez Carol Yinghua Lu i poświęcona kulturze popularnej oraz obiegowi obrazów. Z kolei „Artist-to-Artist” oddawało głos samym twórcom: uznani artyści wskazywali osoby, których prace zasługują ich zdaniem na większą uwagę. Oba pomysły pokazują, jak targi próbują uczestniczyć w rozmowie o sztuce, jednocześnie pozostając miejscem jej sprzedaży.





To połączenie jest źródłem siły Frieze, ale także powodem, by patrzeć na nie krytycznie. Widoczność na prestiżowych targach nie stanowi ostatecznego sprawdzianu wartości artystycznej. Mówi jednak wiele o tym, kogo galerie wspierają, jakie historie chcą opowiadać i na co liczą kupujący. Frieze pozwala obserwować moment, w którym artystyczne propozycje spotykają się z pieniędzmi, instytucjami i ambicjami.





Dla osób, które chcą rozpocząć od samego oglądania, pozostaje jeszcze plenerowa wystawa Frieze Sculpture. Dostępna bezpłatnie w Regent’s Park do 1 listopada, przedłuża kontakt ze sztuką poza kalendarz targów. I daje dobry punkt wyjścia: zanim zaczniemy pytać, ile dzieło kosztuje i kto je kupi, możemy sprawdzić, co sami w nim widzimy.