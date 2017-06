„Skok w bok” w Teatrze Capitol!

Dwie pary z długoletnim stażem planują kolejne wspólne wakacje. Ta sama willa, te same atrakcje, no i oczywiście niestety partner także ten sam. Aby więc tym razem urlop nie był nudny, mężowie postanawiają urozmaicić sobie letni wypoczynek i namówić żony do spędzenia wakacji oddzielnie. Tylko jakich argumentów powinni użyć, by ich chytry plan się ziścił? Ich obawy są jednak przedwczesne. Szybko okazuje się, że pań wcale nie trzeba do tego pomysłu przekonywać… Jak zamierzają ten urlop spędzić mężowie? A w jaki sposób będą wypoczywać ich małżonki? I na koniec – najważniejsze pytanie! Dlaczego wybór miejsca docelowego ma aż tak ogromne znaczenie?

Komedia „Skok w bok”, autorstwa Donalda Churchilla i Petera Yeldhama, wystawiana była z dużym powodzeniem na londyńskim West Endzie. Ogromną popularnością cieszyła się także we Francji, w Niemczech oraz w RPA. Teraz czas na Polskę! W sztuce wystąpią między innymi: Dorota Chotecka, Paulina Holtz, Monika Krzywkowska, Marta Chodorowska, Michał Milowicz, Sławomir Zapała, Jacek Kopczyński, Adam Fidusiewicz czy Michał Malinowski.

Przezabawną małżeńską komedię będzie można zobaczyć w Teatrze Capitol również w wakacje. Premiera 19 oraz 24 czerwca. Zapraszamy na spektakl 22 czerwca, 18, 26 i 28 lipca oraz 1, 18 i 31 sierpnia.

Obsada:

ISOBEL - Dorota Chotecka / Monika Krzywkowska / Anna Iberszer

COLIN - Jacek Kopczyński / Sławomir Zapała

JIM - Michał Milowicz / Robert Wabich

BRENDA - Paulina Holtz / Joanna Moro / Andżelika Piechowiak

DOREEN - Michalina Sosna / Magda Wróbel / Kajra Kajrowicz

FIONA - Marta Chodorowska / Delfina Wilkońska / Kajra Kajrowicz

RYSIO - Adam Fidusiewicz / Michał Malinowski