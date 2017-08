Zmarł Janusz Głowacki. Dramaturg i scenarzysta miał 78 lat

Janusz Głowacki urodził się 13 września 1938 roku w Poznaniu, ale studia podjął już poza rodzinną Wielkopolską. Studiiował aktorstwo na PWST w Warszawie, a także historię i filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim (ukończył polonistykę). Zadebiutował opowiadaniem „Na plaży”, które ukazało się w „Almanachu Młodych”.

W 1964 roku rozpoczął współpracę z warszawskim tygodnikiem „Kultura”. Na przełomie lat 60. i 70. zaczął udzielać się jako scenarzysta: napisał scenariusz do „Polowania na Muchy” Wajdy, jest także współautorem scenariusza do „Rejsu” (napisał go wspólnie z Markiem Piwowskim). Z bardziej współczesnych produkcji – jest autorem scenariusza do filmu Wajdy „Wałęsa. Człowiek z nadziei”.

W 1981 roku – na kilka dni przed ogłoszeniem stanu wojennego – wyjechał na premierę swojej sztuki „Kopciuch” w Londynie. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego w kraju zdecydował o pozostaniu za granicą i osiadł w Stanach Zjednoczonych. Od tamtego czasu skupił się bardziej na twórczości dramatopisarskiej. Wtedy powstały sztuki „Polowanie na karaluchy” czy „Antygona w Nowym Jorku”.

Głowacki był laureatem licznych nagród literackich, m.in. American Theatre Critics Association Award, John. S. Guggenheim Award, Hollywood Drama-Logue Critics Award i National Endowment for the Arts.