Jarosław Kaczyński bohaterem spektaklu. Dziś premiera

Obok głównej postaci na scenie pojawią się również: Duch Unii Wolności (Joanna Drozda), Matka Prezesów (Barbara Krasińska), Powiatowa (Barbara Prokopowicz), Anonymous (Monika Roszko), Donald (Jacek Poniedziałek), Człowiek od Prezesów (Wojciech Kalwat), Jastrząb Prezesów (Piotr Kaźmierczak), Partia Clownów (Jakub Papuga) oraz Na Sprzedaż (Andrzej Szubski). W postać K. wcieli się Marcin Czarnik.

Twórcami spektaklu są Paweł Demirski i Monika Strzępka. Twórcy zapowiadali wcześniej, że będzie to opowieść oparta na obserwacji współczesnych elit politycznych. Demirski tłumaczył, że sztuka jest próbą zrozumienia fenomenu szefa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. – Czego by nie sądzić o nim, jest to postać dość fascynująca – podkreśla.

– Wywołać w Polsce skandal jest niesamowicie prosto, natomiast ja absolutnie nie widzę celowości takich działań. Opowiadamy raczej to, co jest związane z naszą wrażliwością, naszym widzeniem świata. Ja nigdy nie wychodzę z takiego założenia, aby robić rzeczy kontrowersyjne, tylko szczere – zaznacza Demirski.