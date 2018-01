Jubileuszowy rok Teatru Capitol!

Jesienią 2018 roku, minie 10 lat od wystawienia pierwszego spektaklu w Teatrze Capitol. Początek jego działalności to jedna scena i zaledwie kilka sztuk w miesiącu. Dziś, celebrując dekadę obecności na mapie kulturalnej Polski, Teatr Anny Gornostaj ma na swoim koncie tysiące spektakli zagranych w całym kraju. Przez ten czas na widowni zasiadło ponad 1,5 miliona widzów. Dwie sceny, prężnie działający impresariat, dzięki któremu sztuki Teatru Capitol docierają do najbardziej oddalonych od Warszawy zakątków naszego kraju oraz klub muzyczny – to stabilna, oferująca dobrą rozrywkę kulturalna instytucja z rozpoznawalną marką. Ten wyjątkowy jubileusz Teatr chce świętować przez cały 2018 rok. Obchody rozpocznie dwiema nowościami w repertuarze – premierowym spektaklem „Czy Ty To Ty?” oraz wznowioną na prośbę widzów, popularną sztuką „Bożyszcze Kobiet”.

Teatr Capitol słynie z komediowego repertuaru, głównie fars i komedii omyłek. W tym szczególnym roku na afisz wejdzie pierwsza komedia obyczajowa „Czy Ty To Ty?”. To także ukłon z okazji urodzin w stronę odbiorców, którym brakowało tego typu przedstawień w Capitolu. Sztuka autorstwa Johna Tobiasa z gwiazdorską obsadą, będzie miała oficjalna premierę 15 lutego. Zabawna, a zarazem bardzo życiowa, słodko-gorzka komedia o miłości, związkach, skrywanych pragnieniach i tłumionych frustracjach, w pędzącym świecie XXI wieku. Uwikłani w schematy, codzienną rutynę, gubimy swoje marzenia. A gdy już zdobędziemy się na odwagę, żeby zawalczyć o inne życie, to czy będzie to słuszna decyzja…? Jak wygląda pokrótce historia opowiedziana przez Johna Tobiasa? On przez przypadek trafia do obcego mieszkania. Jednak gdy orientuje się, że pomylił klatki, o dziwo, nie chce wracać do swojej rodziny. Dlaczego? Bo między nim a mieszkająca tam kobietą, niespodziewanie wybucha wielka namiętność. Ona od lat marzyła o takim mężczyźnie, a on śnił o takiej wspaniałej kobiecie… Czy fascynacja przetrwa próbę zderzenia z rzeczywistością? I co na to wszystko ich małżonkowie?

Obsada „Czy Ty To Ty?”

Daria Widawska jako Honey,

Marzena Rogalska / Anna Dereszowska jako Gloria,

Michał Rolnicki / Marcin Rogacewicz jako Harold,

Łukasz Nowicki / Dariusz Chojnacki jako Henry.

„Czy Ty To Ty?” – premiera 15 lutego. Kolejne spektakle: 27 lutego, 6, 7, 10, 11, 18 i 24 marca.

„Bożyszcze Kobiet” to z kolei wielki powrót po latach nieobecności jednego z najbardziej popularnych spektakli w historii teatru. Liczne zapytania i prośby o tę sztukę, skłoniły dyrekcję do podjęcia decyzji o jej wznowienia. A jubileusz stał się ku temu doskonałą okazją. Spektakl Neila Simona, jednego z najczęściej wystawianych dramaturgów na świecie (Teatr Capitol grał jeszcze jedną jego sztukę pt. „Dziwna para”), pojawi się już w lutym w repertuarze. Świetne kreacje aktorskie Hanny Śleszyńskiej, Anny Dereszowskiej, Anny Modrzejewskiej i Piotra Gąsowskiego, to niezaprzeczalnie jeden z wielkich atutów tego spektaklu. A o czym traktuje sztuka? Pozornie przyzwoity Barney prowadzi szczęśliwe życie – dom, kochająca żona, praca w restauracji. W jego oczach jednak, wydaje mu się ono nudne, postanawia więc je uatrakcyjnić i organizuje schadzki z przypadkowo spotkanymi kobietami: seksowną Helen, gadatliwą Bobby oraz cierpiącą na depresję Jenny. Na naszych oczach, ten Casanova w średnim wieku staje się coraz śmieszniejszy, ale i pewniejszy siebie – każdą kolejną schadzkę aranżuje coraz zręczniej…

„Bożyszcze Kobiet” – pierwszy spektakl 4 lutego, następne 21 lutego oraz 5 marca.