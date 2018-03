Aktorska śmietanka w spektaklu “Bożyszcze Kobiet” Neila Simona na TLFO 2018!

Wyobraźmy sobie sytuację, w której relacje damsko-męskie kręcą się wokół jednego mężczyzny i trzech przypadkowych (pięknych) kobiet. Marzenie... Jak można się domyślać, sielanka nie trwa zbyt długo. A dokładniej - do chwili, gdy okaże się, że każda z nich jest zupełnie inna, charakterna i niekoniecznie “idealna”.

Helen, pewna siebie, seksowna klientka restauracji, gadatliwa Bobby i... cierpiąca na depresję Jenny. Brzmi jak mieszanka wybuchowa? Dodajmy jeszcze do niej szczyptę wyrzutów sumienia, czyli kobietę w tle (żonę).

A kim jest tytułowy uwodziciel? Z pozoru przeciętnym facetem w średnim wieku, który wiedzie szczęśliwe życie. Pozory bywają złudne, a Barney to jednak nie do końca sprytny farciarz. Wręcz przeciwnie, człowiek z problemami, szukający przełamania rutyny i odpowiedzi na egzystencjalne pytania w... romansach. Czy w którymś z nich ją znajdzie?

W główną rolę wciela się Piotr Gąsowski. W jednym z wywiadów wyznał:”Bożyszcze kobiet to tytuł sztuki, w której za chwilę wystąpię i jest to tytuł raczej przewrotny. Ale... brzmi dobrze! Poza tym, to również bardzo dobry tekst, komedia z przesłaniem. Wesoła, choć gorzka chwilami”.

Barwna, pełna błyskotliwych dialogów i żartów sztuka w znakomitej obsadzie przedstawia obraz dzisiejszej klasy średniej. Neil Simon, współczesny dramaturg amerykański, doskonale zobrazował portret psychologiczny głównego bohatera. To oznacza, że będzie wnikliwie i bez wątpienia zabawnie. Sam autor uważany jest “za króla komedii”, ma na swoim koncie ma m.in. legendarny hit Broadway’u “Dziwna Para”.

A jak sztukę przedstawił reżyser, Cezary Morawski? O tym będzie można przekonać się 14 czerwca, w czasie 9. edycji TLFO! Spektakl odbędzie się na scenie Oświęcimskiego Centrum Kultury o godz. 19.30. Bilety do nabycia od poniedziałku 26 marca w kasie OCK i na www.eventim.pl.

Zapraszamy!

Kontakt dla mediów:

Daria Knapik

603-844-965

daria.knapik@lifefestival.pl