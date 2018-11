„Bracia Polacy znad Wisły” na 100-lecie odzyskania niepodległości

Jest to trzecia już sztuka w ramach programu „100 Lat Radości z Niepodległości”. Koncepcją programu jest wystawienie spektakli, o charakterze radosnym i patriotycznym z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Program ma charakter misyjny, w związku z tym, wstęp na większość spektakli jest wolny lub za zaproszeniami.

Akcja sztuki pt. „Bracia Polacy znad Wisły” rozgrywa się w czasach współczesnych i tak jak dwie poprzednie odnosi się do postaci, które przybliżyły nas do odzyskania niepodległości. Sztuka przedstawia historię trzech skłóconych braci: Zbyszka - ustabilizowanego absolwenta historii, Adama - mało odpowiedzialnego, życiowego rozbitka oraz najstarszego z Nich - Jana, na stałe mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, który używa podstępu w celu sprowadzenia pozostałych braci do siebie. Jan jest sławnym pianistą i filantropem zafascynowanym Ignacym Janem Paderewskim, a sprowadza braci do siebie, żeby doprowadzić do zgody i kogoś im przedstawić... Jan gości ich w swojej rezydencji i opowiada o swoim wybitnym idolu nawiązując do jego znakomitych działań na rzecz niepodległości Polski. Bracia dobrze znają historię naszego kraju, stąd ich rozmowy o innych wybitnych Polakach w Ameryce, których rola w historii Stanów Zjednoczonych i Polski jest nie do przecenienia: m.in. Tadeuszu Kościuszce i Kazimierzu Pułaskim. Ba! Potrafią się nawet pokłócić o to, który z nich był bardziej wybitny. Osobą, z poza czasu jest Kobieta, którą nasi bracia spotykają w kilku miejscach - najpierw na lotnisku Okęcie, później w samolocie, a na koniec w rezydencji Jana. Kobieta jest po trochu narratorem oraz uczestniczką zdarzeń.

AUTOR: Jan Jakub Należyty

REŻYSERIA: Jan Korwin- Kochanowski

Występują: Ewa Dałkowska/Natalia Pietrasz, Maciej Luśnia, Jan Jakub Należyty/Marek Wolny, Jan Mancewicz/Mateusz Dewera, Jan Korwin- Kochanowski/ Jan Jakub Należyty

SCENOGRAFIA, KOSTIUMY: Małgorzata Żukrowska- Należyty

PRZYGOTOWANIE WOKALNE: Dorota Wasilewska

Premiera: 9 listopada 2018 r. Warszawski Dom Technika NOT (Czackiego 3/5)