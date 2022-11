Znany warszawski teatr może zostać zamknięty. Przyczyna? Kuriozalna

„Murem za Teatrem Druga Strefa w Warszawie” to nazwa petycji, którą wystosowali miłośnicy znanej warszawskiej sceny do Prezydenta m.st. Warszawy. „Nagle Teatr Druga Strefa nie spełnia oczekiwań komisji konkursowej!” – napisali oburzeni twórcy inicjatywy.

Faktycznie, pierwszy raz od 33 lat Teatr Druga Strefa nie otrzymał dotacji na działalność kulturalną. To efekt decyzji urzędników z warszawskiego ratusza – dla wielu niezrozumiały. O sprawie poinformował już portal Telewizji Polskiej.

„Ich los jest pod znakiem zapytania”

– Jesteśmy dysponentem siedziby, którą wynajmujemy od miasta za bagatele 1/3 dotacji, o którą występowaliśmy oraz która wracała do miasta – zaznaczył Eligiusz Baranowski, kierownik techniczny Teatru Druga Strefa w Warszawie. Jednak od nowego roku zarządcy nie stać będzie na opłacenie czynszu ani rachunków. Jeszcze tylko przez dwa miesiące teatr ma pieniądze z miejskiej dotacji.

– Nie będziemy w stanie tego budynku utrzymać, opłacić czynszu, mediów. Zostaje nam 20 osobowy zespól aktorski, który ma otwarte spektakle, przygotowane role i jest w trakcie przygotowania kolejnych premier – dodał Eligiusz Baranowski

W sprawie wypowiedział się miejski ratusz. Jak twierdzi Jakub Leduchowski z Urzędu m.st. Warszawy cytowany przez portal TVP3, wniosek przygotowany przez Teatr Druga Strefa nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, by moc być rekomendowanym do dofinansowania. – Co ciekawe organizacja nie złożyła wniosku w ramach drugiego wieloletniego konkursu na stale wsparcie – dodał Leduchowski.

Petycja o utrzymanie teatru

Sprawę w swoje ręce wzięli miłośnicy Drugiej Strefy. W Internecie powstała petycja, którą podpisało pond 700 osób. Jaki będzie finał tej sprawy? Nie wiadomo. Póki co teatr funkcjonuje jak dotychczas. Na 9 i 10 grudnia 2022 zaplanowano premierę performancu Agnieszki Lipiec Wróblewskiej pod tytułem „Córeczka”. Z kolei już w czwartek 3 listopada 2022 wernisaż wystawy malarstwa Zbigniewa Olszyny.

O Teatrze Druga Strefa

Teatr Druga Strefa to jedna z pierwszych warszawskich niepublicznych scen repertuarowych oficjalnie założona w 1997 roku, choć działająca nieprzerwanie od roku 1989 (na początku jako nieinstytucjonalna grupa teatralna). Od 3 lutego 2006 roku siedziba teatru znajduje się w postindustrialnej przestrzeni przy Magazynowej 14a na Mokotowie. Powołana do życia przez Dyrektora Sylwestra Biragę jest otwartym miejscem nieskrępowanej wymiany twórczej. Poza produkcją własnych spektakli, nierzadko gości debiutantów, artystów offowych, niezależnych, alternatywnych.

