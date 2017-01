Brytyjska armia stworzy prototyp broni laserowej. Ma być gotowy już w 2019 roku

Celem badań nad nowym rodzajem broni jest sprawdzenie, czy technologia „ukierunkowanej energii” nadaje się do wykorzystania przez wojsko. Brytyjska armia planuje poznać wyniki eksperymentu już w 2019 roku. Zadania opracowania broni podjęło się konsorcjum kilku firm zbrojeniowych z Europy. Rozmowy z grupą UK Dragonfire trwały już od kilku miesięcy, jednak teraz oficjalnie potwierdzono wybór tych właśnie podmiotów.

W tworzonym przez siebie prototypie naukowcy mają przede wszystkim skupić się na określeniu, w jaki sposób wybierać i namierzać cele w zależności od różnych odległości i zmieniających się warunków pogodowych na lądzie i w powietrzu.Peter Cooper z Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) w Porton Down stwierdził, że projekt „wspomoże innowacyjne badania nad silnymi laserami i pomoże zrozumieć drzemiący w tej technologii potencjał”. Jego zdaniem może to w przyszłości „dostarczyć efektywnych odpowiedzi na narastające zagrożenia, przed którymi stoją siły zbrojne Wielkiej Brytanii”.

Teoretycznie broń laserowa miałaby służyć w przyszłości do neutralizowania określonych zagrożeń, takich jak drony, pociski rakietowe, bomby zakopane przy drogach i „wiele innych”. Nad podobnymi rozwiązaniami od lat pracują Amerykanie, jednak do tej pory nie udało im się stworzyć broni gotowej do wykorzystania na polu bitwy. W skład brytyjskiego konsorcjum Dragonfire wchodzą takie firmy z branży jak MBDA, Qinetiq, Leonardo-Finmeccanica GKN, Arke, BAE Systems i Marshall ADG.