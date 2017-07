Wizjoner Gates? W 1999 roku trafnie przewidział 15 ważnych trendów

Gdy w 1999 roku Bill Gates wydał książkę pod tytułem „Business @ the Speed of Thought”, wiele z zawartych w niej prognoz mogło brzmieć dziwnie. Po niemal 20 latach okazało się, że co najmniej 15 spośród trendów, o których pisał współzałożyciel Microsoftu, stała się rzeczywistością.

"The Independent" przywołuje zestawienie przygotowane przez Markusa Kirjonena, który przeanalizował publikację Gatesa pod względem sprawdzalności zawartych w niej prognoz. W ten sposób powstała lista 15 zjawisk, o których wiele lat temu z dużą trafnością pisał Gates. Są to: 1. Internetowe porównywarki cen „Zautomatyzowane serwisy porównujące ceny będą rozwijane, przez co ludzie będą mogli zobaczyć ceny na różnych stronach internetowych i bez wysiłku znaleźć najtańszy produkt wśród ofert różnych dostawców” – pisał Gates. Obecnie porównywarki cen są codziennością. 2. Urządzenia mobilne „Ludzie będą nosili małe urządzenia, za pomocą których będą mogli pozostać w kontakcie i załatwiać interesy, gdziekolwiek się znajdą” – pisał Gates. W XXI wieku smartfony, smartwatche i inne gadżety są w powszechnym użyciu. 3. Natychmiastowe płatności i bankowość online, zinformatyzowany system opieki zdrowotnej „Ludzie będą mogli opłacać rachunki, zajmować się swoimi finansami i komunikować z lekarzami przez internet” – przewidywał Gates . Co mamy obecnie? Przykładów jest wiele: bankowość internetowa, usługi typu PayPal czy możliwość umówienia wizyty bądź sprawdzenia wyników badań przez internet. 4. Osobiści asystenci i internet rzeczy „Idea osobistych asystentów będzie rozwijana. Będą łączyć i synchronizować dane z wszystkich urządzeń użytkownika w inteligentny sposób i umożliwiać im wymianę informacji. Urządzenie sprawdzi twoją pocztę elektroniczną i powiadomienia oraz zaprezentuje informacje, które będziesz potrzebował. Gdy użytkownik będzie wybierał się do sklepu, będzie mógł wskazać przepis dania, które chce ugotować, a asystent przygotowuje listę zakupową ze składnikami” – przewidywał Gates. – przewidywał Gates.