Google wyłącza kluczową funkcję. Sprawdź, co się zmieniło

Od 2010 roku wyszukiwarka Google próbuje zgadywać, czego dany użytkownik szuka w sieci. W trakcie wpisywania danego słowa wyświetla sugerowane wyniki. Wielu użytkowników ceni tę funkcję, ponieważ pozwala ona na szybsze odnalezienie potrzebnych zagadnień w internecie.

Google podjął jednak kluczową decyzję i zdecydował, że usługa Instant Search zostanie wyłączona. Dlaczego? Amerykańska spółka Google Inc. tłumaczy, że zmieniają się przyzwyczajenia internautów. Ich zdaniem funkcja, która ułatwiała pracę na komputerach, była irytująca dla użytkowników smartfonów, dlatego właśnie z urządzeń mobilnych Instant Search ma zniknąć całkowicie.

Na komputerach funkcja znacząco zmienia sposób działania. Sugestie mają się pojawiać poniżej wersu wpisywania, a sugerowane słowa nie będą same „dopisywać się” do linii z tekstem. Do tej pory sugerowane wyniki wyświetlały się już w polu, w którym wpisujemy tekst. RadioZet.pl zaznacza, że takie rozwiązanie na komputerach spowoduje m.in., że użytkownicy dłużej zostaną na stronie z wynikami.