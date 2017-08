Pilot urozmaicił sobie lot. Potraktował niebo jak kartkę papieru i „narysował”... samolot

Pilot Boeinga 787 Dreamliner, który brał udział w testach nowego silnika, postanowił ten czas wykorzystać nie tylko po to, by sprawdzić jak spisuje się jego maszyna. To, co zrobił w powietrzu stało się hitem w sieci.

Pilot, który musiał przez 17 godzin testować nowy silnik Rolls Royce'a w Boeingu 787 Dreamliner wykorzystał ten czas najlepiej jak potrafił. Kilkanaście godzin w powietrzu może okazać się monotonne, ale on postanowił zabawić się w podniebnego artystę. Trasa jego lotu, podczas którego sprawdzał, jak maszyna zachowuje się z nowym silnikiem wyglądała bardzo nietypowo. 787 Dreamliner wyruszył z Seattle w stanie Waszyngton i przeleciał nad Stanami Zjednoczonymi w taki sposób, że na radarach powstał rysunek przedstawiający... Boeinga 787 Dreamliner. Trudno w to uwierzyć, ale podróż samolotu została udokumentowana przez FlightRadar 24. Efekty wielogodzinnej pracy pilota opublikowano na Twitterze. Serwis FlightRadar 24 monitoruje ruch lotniczy na całym świecie. Umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym przebiegu danego lotu. Czasami udostępnia w mediach społecznościowych ciekawsze trasy przelotu. W 2015 r. opublikowano zdjęcie, na którym widać, jak pilot pewnej maszyny narysował na niebie... penisa.