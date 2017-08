Zuckerberg zatrudnił ludzi Obamy. Szykuje się do wyborów?

Spekulacje na temat tego, że Zuckerberg mógłby startować w wyborach zaczęły się w kwietniu 2016 roku, gdy „Fortune” poinformowało, że Facebook zgodził się na zmiany struktur wewnątrz firmy, które pozwoliłyby Zuckerbergowi na kandydowanie. Natomiast kolejne decyzje Zuckerberga, m.in. złagodzenie swoich poglądów na temat religii, tylko podsycały spekulacje, że może on chcieć w przyszłości wystartować w wyborach.

W styczniu tego roku dyrektor generalny Facebooka zapowiedział, że w ramach „wyzwania” planuje odwiedzić każdy z amerykańskich stanów, by spotkać się z mieszkańcami – ta decyzja sprawiła, że temat jego kandydatury powrócił. Stało się to przez to, że takie tournee po stanach jest typowe dla kandydatów na prezydenta.

Po prawie roku oczekiwania, głos w sprawie w końcu zabrał główny zainteresowany. W rozmowie z Buzzfeed News powiedział, że nie zamierza kandydować. – Nie, jestem skupiony na dalszej rozbudowie Facebooka – odpowiedział.

Polityczne transfery

Czy Zuckerberg rzeczywiście nie zamierza wchodzić w politykę? „Washington Post” powołując się na „Politico” informuje, że szef Facebooka zatrudnił niedawno Joela Benensona, który był m.in. głównym doradcą Baracka Obamy. Ma on pracować w Chan Zuckerberg Initiative. To fundacja, którą Zuckerberg założył razem z żoną. Na tym jednak nie koniec. W tym roku pracę dla fundacji zaczęli też David Plouffe, szef kampanii wyborczej Baracka Obamy w 2008 r. oraz Ken Mehlman, szef kampanii wyborczej George'a W. Busha w 2004 r.