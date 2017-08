Wyciekło 17 mln haseł internautów z Polski. Sprawdź, czy jest wśród nich twoje

Za pomocą strony internetowej eksperta można sprawdzić, czy hasła konkretnego użytkownika trafiły do ujawnionej bazy, co oznaczałoby, że zostały przez niego wcześniej w jakiś sposób utracone. Troy Hunt na swoim blogu tłumaczy, że zdecydował się na udostępnienie pliku z ponad 307 mln haseł w zaszyfrowanej formie, by przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa. Ekspert przekonuje, że na jego działaniach zyskać mogą administratorzy stron i serwisów internetowych, którzy mogą ostrzec użytkowników przed wyborem konkretnego hasła i podpowiedzieć użycie innego.

Na stronie internetowej Troya znajduje się wyszukiwarka, dzięki której internauci, wpisując swój adres e-mail mogą sprawdzić, czy znajduje się w niej przypisane do niego hasło. Do bazy trafiły dane z różnych serwisów, w których w przeszłości dochodziło do wycieku danych. Zebrano je dzięki platformom Exploit oraz Anti Public. Wśród ponad 307 mln haseł znalazło się ponad 17 mln haseł pochodzących od internautów z Polski. Największe bazy haseł pochodzą z Włoch, Niemiec, Francji i Rosji.