Hakerzy nie odpuszczają HBO. Chcą milionów dolarów, albo „nic już nie będzie takie samo”

O wspomnianym ataku, podczas którego wykradziono 1,5 terabajta danych (1500 gigabajtów), HBO poinformowało na początku sierpnia. Hakerzy mieli włamać się na serwery telewizji 30 lipca i wykraść stamtąd nieemitowane dotychczas odcinki seriali „Room 104” czy „Ballers”, a także scenariusze 8. sezonu „Gry o tron” oraz plany zdjęciowe do drugiego sezonu serialu „West World”.

Wydawało się, że sprawa przycichła, jednak w drugiej połowie sierpnia hakerzy ponownie dali o sobie znać HBO. Wysłali maile, podpisane „Mr. Smith”, do kilkunastu dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych. Do wiadomości zatytułowanej „Czwarta fala wycieku z HBO” dołączony był link zawierający kilka wykradzionych z HBO plików. W wiadomości zawarto żądanie około 6,5 miliona dolarów w kryptowalucie BitCoin od HBO w zamian za to, że hakerzy nie udostępnią kolejnych danych. „Jeśli historia się powtórzy... HBO nigdy nie będzie takie samo. Zima naprawdę jest tutaj” - napisali enigmatycznie hakerzy, nawiązując po części do hasła „Winter is coming” (ang. zima nadchodzi) z „Gry o tron”.

Jack Morse, dziennikarz portalu mashable.com, był jednym z tych redaktorów, do których trafiły niektóre pliki wykradzione z HBO. Jak napisał Morse, wśród danych, które otrzymał, nie znalazł nawet małej wzmianki, wskazującej na to, że hakerom udało się zdobyć np. ostatni odcinek 7. sezonu „Gry o Tron”. Spis plików dostępny jest na stronie portalu.