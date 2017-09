Awaria wyszukiwarki Google, serwisu YouTube i poczty Gmail. Nie działają w kilkunastu krajach

Google dysk, wyszukiwarka Google oraz poczta Gmail nie działają w wielu krajach – donosi we wtorek The Independent. Nie jest jeszcze jasne, dlaczego doszło do awarii, jednak internauci zaznaczają, że nie mogą zalogować się na swoje konta.

Jak donosi serwis DownDetector, wiele flagowych produktów amerykańskiego przedsiębiorstwa Google Inc. przestało działać we wtorek około godziny 16:00 czasu angielskiego letniego (BST). Problemy pojawiają się m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Ameryce Północnej i Japonii. Użytkownicy korzystający z poczty Gmail, wyszukiwarki Google czy Google dysku przy chęci zalogowania lub skorzystania z produktów, otrzymują informację, że są w trybie offline. Problem ma występować także przy chęci korzystania z serwisu internetowego YouTube. Część ludzi informuje, że nie ma problemów z korzystania z niego na komórkach. „The Independent” zapytało firmę Google Inc. o problemy, jednak na razie serwis nie otrzymał odpowiedzi.