Apple wprowadził rewolucyjną zmianę w nowym iPhonie. Amerykański gigant zaliczył dużą wpadkę

Galeria:

Apple pokazał nowe iPhone'y

Hasłem dostępu do iPhone'a X jest... twarz. Apple zapewnia, że Face ID to nowa, bezpieczna metoda odblokowywania urządzeń i uwierzytelniania. „Aparat TrueDepth analizuje ponad 50 ruchów mięśni twarzy, dzięki czemu w mimice 12 Animoji rozpoznasz siebie” – czytamy na stronie producenta. Opcja Face ID ma zastąpić dotychczasowy przycisk Touch ID. Rozpoznawanie twarzy może zostać użyte do odblokowania telefonu, zakupów w aplikacji AppStore czy autouzupełniania w Safari. Po dotknięciu opcji zarejestruj twarz, telefon poprosi użytkownika o poruszanie głową w różnych kierunkach, a następnie wypełnienie specjalnego okręgu otaczającego twarz. Później zostanie ona zapisana w nowym biometrycznym oprogramowaniu. Producent zapewniał, że Face ID jest znacznie dokładniejsze i szybsze niż Touch ID, jednak internauci mają co do tego duże wątpliwości.

Wśród wątpliwości pojawia się przede wszystkim kwestia prywatności. Czy po zatrzymaniu przez policję, funkcjonariusz może po prostu położyć telefon przed moją twarzą, aby uzyskać dostęp do moich prywatnych danych? pytają internauci. Ponadto, podczas oficjalnej prezentacji nowego modelu iPhone'a opcja nie zadziałała poprawnie, a telefon nie został odblokowany. Problemy prowadzącego prezentację Craiga Federighiego wywołały konsternację wśród publiczności. – Odblokowanie telefonu jest łatwiejsze niż kiedykolwiek – mówił jeden z przedstawicieli Apple'a próbując bezskutecznie uruchomić telefon. Finalnie udało się uruchomić opcję. Smartfon zaczął działać poprawnie, a opcja Face ID mogła zostać w pełni zaprezentowana.