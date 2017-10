Apple ma poważny problem. Baterie rozsadzają nowe iPhone'y

12 września w Cupertino firma Apple zaprezentowała trzy nowe modele iPhone’a – 8, 8 Plus oraz X. Najnowsze urządzenia od amerykańskiego giganta tradycyjnie przyciągają uwagę i znajdują się w centrum zainteresowania. Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem, bowiem do firmy docierają sygnały o poważnych awariach nowych smartfonów.

„Mirror” podaje, że chodzi o model 8 Plus. Użytkownicy alarmują, że podczas ładowania akumulatorów fabrycznymi ładowarkami, baterie zaczynały się powiększać, co doprowadziło do rozsadzenia urządzeń. Wiadomo o co najmniej dwóch takich przypadkach na Tajwanie i w Japonii. Firma Apple zapewniła, że dostała informacje o tych zdarzeniach i pracuje nad rozwiązaniem problemu. „Mirror” podkreśla, że na razie nie jest jasne, co doprowadziło do uszkodzeń. Nie ma dowodów, że akumulator zaczął puchnąć w wyniku przegrzania.

W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia uszkodzonych smartfonów. Jak widać, problem jest poważny, bo przednia część iPhone'a dosłownie odrywa się od pozostałej.

