Nie żyje gwiazda YouTube'a. Angry Grandpa miał 67 lat

Jak podaje „Independent”, Angry Grandpa zmarł w niedzielę w wieku 67 lat. O śmierci Wkurzonego Dziadka poinformował jego syn, który opublikował w sieci nagranie. – Muszę dzisiaj zrobić to pechowe wideo. Nigdy nie chciałem nakręcić tego filmu – przyznał. Nagranie zyskało już ponad 1,5 mln odsłon.

Angry Grandpa miał 3,5 mln widzów

Syn Wkurzonego Dziadka przyznał, że w 2016 r. jego ojciec pokonał nowotwór, ale potem wykryto u niego kolejną chorobę. Charles Green zmarł na marskość wątroby. – Wszystko wskazywało na to, że będzie dobrze, ale on wrócił do domu i zmarł – opowiedział na nagraniu.

Angry Grandpa był uznawany za gwiazdę YouTube’a. Jego kanał subskrybuje 3,5 mln widzów. Vloger z Karoliny Północnej miał na swoim koncie ponad 600 opublikowanych filmów, dzięki którym zyskał spory rozgłos. Na słynnych nagraniach Wkurzonego Dziadka widać, jak Charles Green bez przerwy kłóci się ze swoim synem. Nie wiadomo, czy sceny pokazane na filmach były wyreżyserowane, czy może przedstawiały rzeczywiste, codzienne życie rodziny.