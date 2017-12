Facebook wprowadza nowe powiadomienia. To ważna zmiana dotycząca prywatności

Zmiana, którą zdecydowano wprowadzić na Facebooku ma związek ze zdjęciami zamieszczanymi przez użytkowników. Jeśli ktoś opublikuje na swoim profilu zdjęcie przedstawiające nas, albo zostaniemy oznaczeni na takiej fotografii, dostaniemy o tym powiadomienie. Rozpoznania twarzy mają dokonywać algorytmy Facebooka. Zdania na temat tej modyfikacji są podzielone. Jedni mogą się cieszyć, że dostają kontrolę nad tym, kto wrzuca do sieci zdjęcie z ich wizerunkiem. Inni z kolei mają prawo mieć wątpliwości, co do polityki firmy odnośnie ingerencji w prywatność użytkowników. Najnowsza zmiana jestem bowiem dowodem na to, że Facebook kataloguje publikowane materiały.

Przedstawiciele Facebooka przekonują jednak, że użytkownik sam może zdecydować, czy jego twarz ma być rozpoznawana. Jeśli nie zaznaczy odpowiedniej opcji, funkcja będzie nieaktywna.

Firmy specjalizujące się w nowych technologiach wprowadzają wiele funkcji wykorzystujących technologię rozpoznawania twarzy, pomimo obawy, w jaki sposób można wykorzystać wizerunek. We wrześniu firma Apple ujawniła, że użytkownicy nowego iPhone'a X będą mogli odblokować urządzenie za pomocą swojej twarzy. Technologia rozpoznawania twarzy jest obecna na Facebooku od co najmniej 2010 roku, kiedy sieć społecznościowa zaczęła oferować powiadomienia, kogo można oznaczyć na publikowanym zdjęciu. Ta funkcja jest również opcjonalna.