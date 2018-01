Atak oszustów na Facebooku. Straszą przerobionymi zdjęciami i przejmują konta

O nowej praktyce oszustów informuje portal Radiozet.pl. Chodzi o wiadomości, które mogą być rozsyłane przez naszych znajomych na Facebooku. Jak się okazuje, informacja występuje w kilku wersjach. Jeden z użytkowników przesyła link, pod którym rzekomo można znaleźć „chamsko przerobione” zdjęcia należące do adresata wiadomości.

Radiozet.pl alarmuje, że odnośnik kieruje w rzeczywistości do jednej z dwóch witryn, które są wizualnymi kopiami Facebooka. Zaniepokojony użytkownik być może będzie chciał sprawdzić, czy wspomniane przerobione zdjęcia naprawdę istnieją i w pośpiechu spróbuje się zalogować przez fałszywą witrynę. Na to właśnie liczą przestępcy. Dzięki temu, uzyskują dostęp do konta i mogą z niego wysyłać wiadomości o przerobionych zdjęciach do innych osób.

Jeśli podamy z kolei swój numer telefonu, zostaniemy automatycznie zapisani do płatnej usługi SMS Premium. Jak nie dać się oszukać? Wystarczy ignorować tego typu wiadomości. Warto też ostrzec znajomych, od których dostaliśmy fałszywe informacje o przerobionych zdjęciach.