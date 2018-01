Elon Musk sprzedaje miotacze ognia. Z dostawą do Polski

The Boring Company to firma Elona Muska, zajmująca się m.in. drążeniem tuneli, które miałyby dokonać rewolucji w transporcie i dosłownie przenieść komunikację pod ziemię. Firma szefa Tesli i SpaceX do tej pory zyskała popularność za sprawą… czapek z logo przedsiębiorstwa, które trafiły do sprzedaży. Teraz jednak przygotowano prawdziwą niespodziankę. Postanowiono wprowadzić do oferty 20 tys. egzemplarzy miotacza ognia. Można zamawiać je w przedsprzedaży za 500 dolarów. Elon Musk swoimi nowymi „zabawkami” pochwalił się w mediach społecznościowych. Przekonuje, że do tej pory złożono już ponad 2 tys. zamówień.

Co ciekawe, można dokonać zamówienia także z dostawą do Polski. W najtańszej opcji kosztuje ona 280 dolarów. Całość zamówienia kosztowałaby więc potencjalnego klienta 780 dolarów, czyli około 2700 zł. Powstaje pytanie, czy taka broń w Polsce jest legalna. Karol Nowacki, właściciel firmy Ensis wyjaśnia, że „o ile w definicji broni palnej była mowa o miotaniu »pocisków lub substancji«, przy broni pneumatycznej liczą się tylko pociski. Urządzenie pneumatyczne miotające substancje nie mające formy pocisków może mieć dowolną energię i nie uczyni go to broni”.