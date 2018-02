Zmiany na Snapchacie wywołały burzę. Użytkownicy są wściekli

Snapchat wprowadził znaczące zmiany w aplikacji i wydaje się, że nie poszły one w dobrym kierunku. Znaczna część użytkowników aplikacji apeluje, by wycofano wszystkie poprawki. „Independent” podkreśla jednak, że odwrócenie zmian jest mało prawdopodobne, ponieważ mają one pomóc firmie zwiększyć zyski. – Aktualizacje tak duże, jak te, wymagają trochę przyzwyczajenia. Mamy jednak nadzieję, że społeczność będzie się z tego cieszyć, gdy już się oswoi z nowościami – mówi rzecznik firmy.

„Zrobił się bałagan”

Co zmieniło się w działaniu aplikacji, że użytkownicy są gotowi nawet zrezygnować ze „Snapa”? Dokładnie opisuje to „Independent”. Zniknęła m.in. zakładka, która wyświetla przez 24 godziny „Stories”. Od teraz materiały zamieszczane przez naszych znajomych, będą trafiać do zakładki „Odkrywaj”. Ponadto, historie nie są już porządkowane chronologicznie. Aplikacja umieszcza naszych znajomych w rankingach na podstawie tego, z kim mamy najwięcej kontaktu. Oznacza to, że najprostszym sposobem na znalezienie nowych postów od każdego, kto nie kwalifikuje się jako „najlepszy przyjaciel”, może być wpisanie nazwy na pasku wyszukiwania u góry strony „Znajomi”.

Przesunięcie palcem w prawo na ekranie, spowoduje przeniesienie nas do nowej strony „Znajomi”., która zawiera np. czaty grupowe. „W rezultacie mamy trochę bałaganu, a decyzja Snapchata o zebraniu wszystkich tych zmian w jedną aktualizację, wydaje się być największym źródłem nieporozumień dla użytkowników” – ocenia „Independent”.

