Zaskakujący przetarg na sprzęt do szkoły. Na dekoderze ma działać serwis porno

O sprawie pisze portal bezprawnik.pl. Niedawno w Bydgoszczy ogłosił się przetarg na „Dostawę części do składania komputera, urządzeń sieciowych, telekomunikacyjnych, telewizyjnych, nadzoru i bezpieczeństwa oraz narzędzi”. Zamawiającym jest Urząd Miejski, lecz odbiorcą jest Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy.

Najciekawsze jest to, co wyspecyfikowano w 6. części zamówienia na temat uniwersalnego miernik do pomiaru sygnałów satelitarnych naziemnych i kablowych i zestawu do odbioru TV SAT. Cały zestaw powinien posiadać zainstalowane dodatkowe funkcje, jak dwie głowice umożliwiające odbiór telewizji satelitarnej oraz naziemnej, ale również umożliwiać korzystanie z serwisów internetowych. I teraz czas na najlepsze. Sami zobaczcie, co napisano w dokumencie.

Jak się okazuje, dekodery dla szkoły muszą umożliwiać korzystanie z serwisu internetowego „YouPorn”. Nie wiadomo, czy to Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy czy Urząd Miejski jest autorem zapisów, ale faktem jest, że jedną z opisanych w zamówieniu funkcji ma być możliwość korzystania z serwisu porno.