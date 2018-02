Czym nas zaskoczą roboty? Czworonożny SpotMini nauczył się zadziwiającej sztuczki

Jednych film wprawi w zachwyt, innych zaniepokoją coraz większe możliwości inteligentnych maszyn. Boston Dynamics pokazał roboty SpotMini, które podejmują współpracę. Jeden z nich nie może otworzyć znajdujących się przed nim drzwi, ponieważ nie ma do tego odpowiedniej kończyny. Z pomocą przychodzi mu jednak inny robot ze specjalnym uchwytem. Pociąga za klamkę, otwiera drzwi i przepuszcza „kolegę”, cały czas podpierając wejście uchwytem. Co ciekawe, do otwarcia drzwi robot używa nie tylko specjalnego narzędzia, ale również pomaga sobie nogami. Po umożliwieniu wejścia, robot wchodzi za towarzyszącą mu maszyną do drugiego pomieszczenia.

Sytuacja przypomina futurystyczne filmy science fiction, w których inteligentne roboty potrafią wykonywać codzienne czynności. Boston Dynamics cały czas opracowuje nowe technologie, które pozwalają na coraz więcej. SpotMini to mały robot z czterema nogami, ważący w sumie 30 kilogramów. Jest zasilany energią elektryczną i dysponuje bateriami, które pozwalają mu na pracę przez 90 minut. Jest to lżejsza i nowocześniejsza wersja opracowanego wcześniej czworonożnego robota o nazwie Spot.

Boston Dynamics zajmuje się inżynierią i robotyką od lat 90-tych i ma siedzibę w Waltham w Massachusetts. Pierwszym inteligentnym robotem stworzonym przez naukowców był BigDog z 2005 roku. Na swoim koncie firma ma również stworzenie maszyn Cheetah, RiSE czy Atlas.