FBI, CIA i NSA ostrzegają: Nie używajcie telefonów Huawei

Ryzyko operacji szpiegowskich

Głos w sprawie zabrały m.in. CIA, FBI oraz NSA. Zalecają one obywatelom USA, aby nie używali produktów firmy Huawei, rywalizującej z marką Apple. – Jesteśmy głęboko zaniepokojeni ryzykiem dopuszczenia jakiejkolwiek firmy lub innego podmiotu powiązanego z zagranicznym rządem, który nie podziela polityki USA, do umacniania swojej pozycji w sieciach telekomunikacyjnych – powiedział dyrektor FBI Chris Wray. Jego zdaniem, stwarza to sytuację „sprzyjającą kradzieży informacji oraz przeprowadzania tajnych operacji szpiegowskich”. Ostrzeżenie wydano również w sprawie telefonów chińskiej marki ZTE

Na zarzuty wywiadu odpowiedziała sama firma. – Huawei zdaje sobie sprawę ze starań rządu USA do ograniczenia działalności przedsiębiorstwa na rynku amerykańskim. Jesteśmy marką, która cieszy się zaufaniem klientów ze 170 krajów świata i nie stanowimy zagrożenia większego niż jakikolwiek sprzedawca sprzętu elektronicznego – ogłosił rzecznik korporacji.

Huawei pod lupą wywiadu

Już w 2014 roku chińskiej firmie zablokowano możliwość startowania w przetargach rządowych w USA, ze względu na powiązania założyciela koncernu z rządem w Pekinie. Przypomnijmy, Ren Zhengfei jest byłym oficerem Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Przez ten fakt amerykański wywiad odbiera Huaweia jako organizację nieformalnie powiązaną z chińskimi władzami.

Firma starała się wejść na rynek Stanów Zjednoczonych przez wspólną działalność z przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym AT&T. Do USA miano nawet wprowadzić najnowszy flagowy model smartfonu Huawei (Mate 10 Pro), ale partner wycofał się umowy, nieoficjalnie pod naciskiem władz. W opinii prezesa Huawei, taka decyzja ogranicza klientom możliwość wyboru i narusza zasady konkurencyjności.