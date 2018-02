Uwaga na oszustów. Oferują darmowe bilety lotnicze

Sprawę opisuje portal Zaufana Trzecia Strona. Użytkownicy popularnego komunikatora WhatsApp są namawiani przez oszustów do rozsyłania linków. W zamian obiecuje im się, że otrzymają darmowe bilety linii lotniczych LOT. Cały proceder ma swój ściśle określony schemat.

Prawie jak domena LOTu

Najpierw użytkownik otrzymuje od znajomej lub znajomego wiadomość z linkiem odsyłającym do podrobionej strony LOTu. Adres witryny wygląda na bardzo podobny do prawdziwej, co może zmylić niektórych użytkowników. Gdy osoba korzystająca z WhatsApp kliknie w odnośnik, ukaże jej się ciąg wiadomości. Musi odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Po udzieleniu odpowiedzi, jej oczom ukazuje się napis „Gratulacje” oraz prośba o wysłanie wiadomości do 20 znajomych korzystających z tego samego komunikatora.

1500 zł na bilety

Następnym etapem jest otrzymanie informacji, że uzyskamy 1500 zł na bilety lotnicze linii Ryanair, pod warunkiem, że podamy nasze dane osobowe oraz zgodzimy się na to, że od tego czasu będziemy otrzymywać oferty handlowe od wielu usługodawców. Użytkownik, który weźmie udział w takim konkursie wprawdzie ma nikłą szansę na wygraną, ale ryzykuje znacznie więcej. Jego dane osobowe trafią do wielu firm, które będą go nękały telefonami i wiadomościami.