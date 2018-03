Złe wieści dla użytkowników Naszej Klasy. Internauci mogą mieć dostęp do prywatnych danych

Wiadomość o odkrytym zjawisku pojawiła się na portalu Wykop.pl i przekazał ją użytkownik „Miedzyzdroje2005”. „Jeden z użytkowników zapomnianego już portalu społecznościowego NK.pl (dawna nasza-klasa.pl) zwrócił uwagę, że profile użytkowników, wraz ze zdjęciem i najważniejszymi danymi, są teraz indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Ma to związek z niedawnym redesignem portalu, w wyniku którego przeprojektowaniu uległa strona główna, strona profili, szkoły, klasy i fora. Tym samym, dane należące do kilkunastu milionów Polaków dostępne są zwyczajnie z poziomu wyszukiwarki Google” – czytamy w komunikacie.

„NK.pl nadal liczy miliony założonych kont. Większość osób odeszła na Facebooka, ale zostawiła swoje konta, często zapominając do nich hasła. Część użytkowników też zmarła. Teraz konta, wraz z listą klas, forów, miejscowością pochodzenia oraz galerią zdjęć, są dostępne z Googla lub Binga. Nie jest to jednak odosobniony przypadek w polskiej sieci, gdyż takie portale jak Facebook lub LinkedIl standardowo czynią konta użytkowników widocznymi na zewnątrz, ale tutaj należy uważać, bo do wielu kont nie ma już zwyczajnie dostępu” – informuje użytkownik.

Wiedza z przeglądarki

Jak się okazuje, informacja podana przez użytkownika jest prawdziwa. Lista użytkowników serwisu NK.pl jest swobodnie dostępna przez wyszukiwarkę internetową. Wystarczy wpisać imię i nazwisko danej osoby. Po wejściu w link użytkownika z poziomu przeglądarki, ukazują się takie informacje jak szkoła do której chodził, konwersacje, w których brał udział czy przynależność do zamkniętych grup. W ten sposób naruszana jest prywatność i portal zdradza znacznie więcej niż powinien o swoich użytkownikach.

„Nasza Klasa”

Portal NK.pl został uruchomiony w 2006 roku. Jego celem było danie użytkownikom możliwości odnalezienia osób ze swoich szkolnych lat i odnowienie z nimi kontaktu. Zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem serwisu, NK.pl udostępniał listę szkół i klas, do których użytkownik mógł dopisać się jako uczeń, nauczyciel lub gość, lub też jedynie obejrzeć, kto do danej klasy się zapisał. Lista ta jednak szybko poszerzyła się o organizacje harcerskie czy jednostki wojskowe. Portal został z czasem wyparty przez zyskującego na popularności Facebooka. Spółkę Nasza Klasa od 2015 roku oficjalnie przejęła Grupa Onet.pl, przenosząc na siebie jej majątek.