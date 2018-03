Smsowi naciągacze będą mieli trudniej. Sejm przyjął nowelizację prawa telekomunikacyjnego

Wróżka, sms z życzeniami lub horoskopem, ale też promocje czy konkursy - wszystkie tego typu smsy mają jeden cel - skłonienie odbiorcy do płatnej odpowiedzi. Wiele osób orientuje się, że padło ofiarą naciągaczy dopiero po otrzymaniu wysokiego rachunku. By ukrócić podobne praktyki, resort cyfryzacji przygotował propozycje zmian, których celem ma być kompleksowa ochrona konsumentów, ale też wyposażenie regulatora rynku telekomunikacyjnego w dodatkowe, skuteczne narzędzia.

Najważniejsze zmiany mają prowadzić do ochrony abonentów przed wysokimi nieprzewidzianymi rachunkami za usługi o podwyższonej opłacie i niechcianymi usługami. "Wzmacniamy regulacje dotyczące progów kwotowych na tzw. usługi Premium Rate, czyli drogich, dodatkowo płatnych smsów. Do dotychczasowych trzech progów: 35, 100 i 200 zł dodajemy próg 0 zł (czyli całkowita blokada tego rodzaju usług)" - podaje resort cyfryzacji.

Jak wyjaśnia ministerstwo, obecnie abonent może, ale nie musi określać czy chce korzystać z usługi smsów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce – do jakiej kwoty. W efekcie jest to furtka do nadużyć dla nieuczciwych firm. Zgodnie z projektem, jeśli abonent nie określi żadnego progu - progiem domyślnym będzie 35 zł. Przekroczenie progu będzie skutkowało koniecznością poinformowania abonenta o tym fakcie i automatyczną blokadą połączeń na numery premium.

Resort cyfryzacji chce też uporządkować rejestr usług o podwyższonej opłacie, co w praktyce oznacza nowe ograniczenia i wymogi dla ich realizatorów. Większe uprawnienia dostanie Prezes Urzędu Komunikacji Elektrowniczej, który m.in. będzie mógł w drodze decyzji nakazać przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu - zablokowanie dostępu do numeru lub pobierania opłat za usługi premium, a podmiotowi realizującemu dodatkowe świadczenie - zaprzestanie świadczenia usługi.