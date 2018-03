Facebook wprowadza zmiany. Mają pomóc chronić naszą prywatnosć

Jak informuje „The Independent”, Facebook zapowiada wprowadzenie w ciągu kilku najbliższych tygodni nowych narzędzi umożliwiających ochronę prywatności użytkowników portalu.

Skandal z wyciekiem danych

Ma to związek z aferą dotyczącą Cambridge Analytica. Przypomnijmy, koncern zdobył nielegalnie dane około 50 milionów amerykańskich użytkowników Facebooka. Cambridge Analytica we współpracy z portalem wykorzystywał testy oraz quizy, które miały posłużyć do zgromadzenia danych, w celu stworzenia profili psychologicznych wyborców, podczas elekcji prezydenta USA w 2016 roku.

Teraz Facebook przypomina o istniejących opcjach chroniących w pewien sposób naszą prywatność oraz o narzędziach, które mają być wprowadzone w najbliższym czasie. Internauci będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzone są ich dane. Nowe narzędzia dadzą również możliwość usunięcia nagromadzonych informacji lub zatrzymania dalszego ich gromadzenia.

Usunięcie konta

Nowe opcje pozwolą także usunąć w całości nasze facebookowe konto. Przypomnijmy, jak dotąd portal nie dawał takiej możliwości, a internauci, którzy nie chcieli korzystać już z usług portalu Marka Zuckerberga, mogli jedynie zawiesić swój profil.

Informatycy z Facebooka przypominają także sposoby, w jakie już dzisiaj można zwiększyć naszą prywatność na portalu społecznościowym. O tych możliwościach przypominamy w stworzonej przez nas prezentacji.

Wysyłanie zaproszeń

Opcja dla tych, którzy nie lubią otrzymywać zaproszeń od nieznanych osób. W ten sposób sprawimy, że możemy trafić do grona znajomych tych osób, które na Facebooku są połączone z naszymi znajomymi.



Lista znajomych

Za pomocą tego narzędzia możemy sprawić, że nazwiska naszych znajomych na Facebooku zostaną wyświetlone wybranej przez nas grupie odbiorców.



Wyszukiwanie za pomocą adresu e-mail

Kolejna przydatna opcja. Dzięki niej możemy zastrzec, że za pomocą naszego adresu e-mail mogą nas wyszukać tylko te osoby, które należą do naszego grona znajomych na Facebooku.



Przyszłe posty

W ten sposób możemy sprawić, że posty publikowane przez nas w przyszłości zostaną wyświetlone wybranym przez nas odbiorcom. Możemy też zastrzec, że materiały mogą być widoczne tylko dla nas.



Linki do profilu

Wyłączając tę opcję sprawimy, że po wpisaniu naszego imienia i nazwiska np. w Google, na liście wyników nie pojawi się odnośnik do naszego konta na Facebooku.



Ograniczenie odbiorców starych postów

Nowa opcja w ustawieniach prywatności na Facebooku. Teraz możemy ukryć posty publikowane przez nas w przeszłości przed niechcianymi odbiorcami, np. osobami spoza naszego kręgu znajomych.Czytaj także:

