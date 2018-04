Największe w Europie Wschodniej targi elektroniki użytkowej Electronics Show 2018

To największe tego typu targi we wschodniej Europie, nawiązujące formułą do CES w Las Vegas, IFA czy CEBIT w Niemczech, Mobile World Congress w Barcelonie. Najnowsze urządzenia i rozwiązania technologiczne prezentują giganci rynku elektroniki użytkowej, m.in. LG, Sony, Philips, Panasonic, Sharp, Toshiba, Samsung, Huawei, Hama, JBL, Denon, Jura, Brother, HP, Intel, Delonghi, Nespresso, Whirlpool, Beko, Sharp, Tesla, Adler i wiele innych. Targi są skierowane do szerokiego grona odbiorców. Fani nowinek technologicznych mają wyjątkową okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami liderów rynku oraz przetestować większość prezentowanych tu urządzeń. Osoby zawodowo związane z branżą poznają najnowsze trendy. Electronics Show to także rozrywka dla całej rodziny.

Prezentacje wystawców obejmują takie kategorie jak Home & Hobby, Audio&Video, Technologie samochodowe & Elektromobilność, Komputery & Mobile oraz Nowe Technologie. W specjalnej strefie B2BMediaMarkt dla firm IKEA dla firm prezentują rozwiązania technologiczne oraz koncepcje wyposażenia biur dla klientów biznesowych i instytucjonalnych.

Na odwiedzających targi czekają pokazy przedpremierowe (nowa linia smartfonów LG) i premiery produktów, m.in. najnowszych modeli telewizorów i smartfonów różnych marek, prezentacja rozwiązań Smart Home, które wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) oraz bogaty program aktywności na stoiskach i scenie. Wiele firm organizuje pokazy baristyczne i kulinarne z degustacją. Producenci sprzętu do pielęgnacji włosów zapraszają na prezentacje stylizacji fryzjerskich z udziałem znanych stylistów. Mnóstwo atrakcji czeka na fanów fotografii, m.in. nowości sprzętowe, drukowanie zdjęć ze smartfonów, a nawet wykonanie selfie w 3D. Spektakularną atrakcją jest Strefa Kosmiczna z pokazową stacją kosmiczną, w której można poczuć się jak w prawdziwej, pozaziemskiej bazie. Swoją prezentację przedstawi tu Karol Wójcicki, znany popularyzator astronomii i dziennikarz naukowy. Wydarzenie ubarwią również prezentacje najnowszych technologii, w tym pokazy wykorzystania technologii VR. Forum Elektromobilności pokaże, co nas czeka w niedługiej przyszłości. Zobaczymy pełną gamę elektrycznych pojazdów, które już niedługo zawojują nasze drogi i chodniki, przynosząc prawdziwą rewolucję w miejskiej mobilności. Na swoim stoisku Forum zaprezentuje elektroniczne deski, hulajnogi, seagwaye, rowery miejskie i MTB, skutery, trójkołowce, małe auta rekreacyjne oraz samochody. Prezentowane na targach pojazdy będą służyć nie tylko do oglądania – mniejsze pojazdy będzie można przetestować w hali, większymi i szybszymi pojeździmy na specjalnym testowym torze, który znajduje się na zewnątrz hali.

Targi będą także okazją do dokonania zakupów elektroniki użytkowej – odwiedzający będą mieli możliwość nabycia produktów z oferty sklepu internetowego mediamarkt.pl z atrakcyjnymi rabatami, dostępnymi tylko w trakcie trzech dni targowych. Na odwiedzających czekają również konkursy z nagrodami.

Electronics Show to zarówno rozrywka, jak i edukacja. Podczas pokazów i spotkań eksperci z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Wrocławskiej w pasjonujący sposób opowiedzą o najnowocześniejszych technologiach i ich zastosowaniu w codziennym życiu.

Targi Elektroniki Użytkowej Electronics Show 2018 odbywają się w dniach 13-15 kwietnia w Ptak Warsaw Expo, w warszawskim Nadarzynie. Niezmotoryzowanych na targi dowiozą bezpłatne autobusy, kursujące z centrum Warszawy.

Wybrane premiery produktów na targach:

Samsung – telewizory QLED – „pokażemy jak uczynić telewizor… niewidzialnym, dzięki funkcji AmbientMode”

Philips – modeletelewizorów OLED 4k oraz LCD 4k z funkcją Ambilight

Sharp – polska premiera pierwszego na świecie wyświetlacza LCD 70” o rozdzielczości 8K

Toshiba – telewizor w technologii OLED 4k

Huawei – smartfony P20, P20 lite i P20 pro

możliwość zrobienia i drukowania zdjęć z telefonu P20 pro

LG –przedpremierowa prezentacja nowej linii smart fonów

Szczegóły i bilety na: electronics-show.com oraz Facebooku