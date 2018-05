Polski satelita wyleci w próbny lot. Na razie balonem

Światowid to pierwszy polski nanosatelita obserwacyjny Ziemi, stworzony przez wrocławską firmę SatRevolution. Docelowo satelita zostanie wyniesiony w przestrzeń kosmiczną na pokładzie rakiety Antares i statku kosmicznego Cygnus na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), z której zostanie bezpośrednio wprowadzony na niską orbitę okołoziemską (LEO).

Teraz twórcy Światowida przetestują sprawność komputera pokładowego, zasilania, nawigacji, kamery i optyki oraz skuteczność modułu komunikacji w nawiązywaniu łączności ze stacjami naziemnymi. Na pokładzie zostanie umieszczona również sonda meteorologiczna.

Co najważniejsze prototyp, który wyniesiony zostanie balonem stratosferycznym o średnicy ok. 2 m, wyposażony będzie w rozwiązania analogiczne do tych, które wykorzystane zostaną w projekcie docelowym. Jedyną różnicą jest zastosowanie obudowy z tworzywa sztucznego zamiast docelowej ze stopu skandu, aluminium i magnezu (Scalmalloy). Wynika to z konieczności redukcji masy ładunku wynoszonego przez balon.