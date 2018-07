Nowe reakcje na Facebooku. Jak je włączyć?

Telekonferencja w full HD z własnego domu - jak to zrobić

Żyjemy we wspaniałych czasach. Jeszcze kilkanaście lat temu do powszechnego użytku wchodziły telefony komórkowe. Dziś jesteśmy świadkami kolejnego przełomu. Możemy nie tylko słyszeć, ale również widzieć rozmówcę i to w coraz wyższej...