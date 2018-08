Facebook i Instagram będą „zarządzać” naszym czasem. O co chodzi?

Facebook i Instagram wprowadzają narzędzia do zarządzania czasem spędzonym przez daną osobę w mediach społecznościowych. To działania skierowane szczególnie do tych użytkowników, którzy co chwilę sprawdzają powiadomienia i podglądają, co robią w sieci ich znajomi.

Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych to zmora naszych czasów. Jak podaje BBC, od teraz użytkownicy Facebooka i Instagrama będą mogli sprawdzić, ile czasu spędzili na przeglądaniu nowych postów i odczytywaniu powiadomień. Nowe narzędzia to „Your Time on Facebook” oraz „Your Activity”. Jak nowe opcje będą działać w rzeczywistości? Użytkownicy będą mogli sobie ustawić dzienny limit spędzany na Facebooku czy Instagramie. Ponadto dostaną możliwość wyłączenia powiadomień push. Ciekawą opcją wydaje się również podglądanie ekranu, na którym opisane będzie, ile dokładnie czasu spędzamy w social media. Specjalne narzędzia do monitorowania i zarządzania czasem na Facebooku i Instagramie mają być aktywne w ciągu najbliższych tygodni. BBC przypomina, że Facebook opublikował post na blogu w grudniu 2017 roku, w którym potwierdzono negatywne skutki spędzania zbyt wiele czasu na portalu społecznościowym. Czytaj także:

