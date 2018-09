Zawirusowana aplikacja czyści konta bankowe. Problem dotyczy smartfonów z Androidem

O niebezpieczeństwie, które stwarza aplikacja QRecorder informuje portal RMF24.pl. Dzięki zawirusowanemu oprogramowaniu hakerzy ukradli już w Czechach z prywatnych kont miliony koron. Antyhakerzy z tego kraju ostrzegają, że polscy użytkownicy aplikacji na smartfony z systemem Android także są narażeni na wyczyszczenie konta bankowego. Fakt użycia aplikacji QRecorder do kradzieży pieniędzy potwierdził Związek Banków Czeskich.

Specjaliści wyjaśniają, że aplikacja w ramach aktualizacji instaluje trojana Spy Bankier, który umożliwia oczyszczanie kont bankowych. Wirus kradnie hasła i przekierowuje wiadomości z hasłem do potwierdzenia transakcji. Przez to użytkownik może się nawet nie zorientować, że jego środki trafiły w inne miejsce. Z informacji RMF24.pl wynika, że na razie nie wiadomo, jaka jest skala kradzieży. Rzecznik jednego z czeskich banków zaleca jak najszybsze usunięcie aplikacji.

Czym jest QRecorder?

QRecorder to darmowa aplikacja służąca do nagrywania dźwięku. Oprogramowanie, które można uznać za dyktafon jest dostępne do pobrania z GooglePlay.

