Twitter chce zrezygnować z kluczowej funkcji. Co może się zmienić?

O zmianach, które władze Twittera planują wprowadzić dla użytkowników informuje „The Telegraph”. W ubiegłym tygodniu Jack Dorsey, czyli jeden z założycieli popularnego serwisu przyznał, że nie jest fanem przycisku w kształcie serca i ma zamiar pozbyć się go już wkrótce. Funkcja, o której mowa została wprowadzona w 2015 r. i zastąpiła ikonę „Ulubione”, czyli przycisk w kształcie gwiazdy, który umożliwiał użytkownikom zachowywanie poszczególnych wpisów.

Dorsey argumentował ostatnio, że usunięcie z serwisu przycisku w kształcie serca miałoby na celu „podniesienie jakości debaty w sieci społecznościowej”. Twitter w odpowiedzi na doniesienia „The Telegraph” poinformował, że programiści na razie wymyślają od początku wszystko, co jest związane z przyciskiem „polub”. Można więc sądzić, że zapowiadane zmiany są tylko kwestią czasu.

Przypomnijmy, że w marcu tego roku na Twitterze pojawiła się funkcja „Dodaj do zakładek”, dzięki której użytkownicy mogą na swoim koncie zapisywać poszczególne wpisy, by wrócić do nich później.

