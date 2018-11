Ten link może zainfekować komputer. Ministerstwo ostrzega przed oszustami

O zagrożeniu resort cyfryzacji poinformował na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a więcej szczegółów w sprawie opublikowała stacja TVN24 BiS. W komunikacie rozesłanym do obywateli przez ministerstwo cyfryzacji podano, że do skrzynek mailowych użytkowników Profilu Zaufanego mogły trafić fałszywe wiadomości z prośbą o weryfikację profilu.

Resort przypomina, że Profil Zaufany nie wymaga dodatkowej weryfikacji loginu. Ostrzeżono użytkowników, by nie klikać w linki umieszczone w podejrzanym mailu. Mogą one prowadzić do złośliwego oprogramowania. TVN24 BiS informuje, że kliknięcie link w wiadomości wysłanej przez oszustów powoduje pobranie pliku z rozszerzeniem „.exe”. Jego otwarcie może doprowadzić do zainfekowania komputera.

Co to jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany (eGO), to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji. Stanowi alternatywę dla płatnego podpisu kwalifikowanego. Pozwala m.in. na wnoszenie do urzędów podań, wniosków, skarg, opłat i deklaracji drogą elektroniczną, bez osobistej wizyty w urzędzie. Główną bramą do e-administracji, dzięki której można korzystać z e-usług za pomocą Profilu Zaufanego jest serwis obywatel.gov.pl.