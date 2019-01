Nowe przepisy w Google. Część aplikacji może mieć problem

Użytkownicy, którzy korzystają z aplikacji doskonale wiedzą, jak instalowanie niektórych z nich bywa uciążliwe. Przy pobieraniu z Google Play pojawiają się komunikaty o szeregu uprawnień, jakie chce uzyskać dana aplikacja. Często bywa tak, że te żądania są całkowicie bezpodstawnie i nie wpływają na funkcjonowanie aplikacji. Google postanowiło rozwiązać ten problem i ograniczyć programom dostęp do naszych SMS-ów i rejestru połączeń.

Będą wyjątki

Nie oznacza to, że zostanie wprowadzone całkowite ograniczenie. Google dopuszcza taką możliwość i dało programistom czas na wypełnienie stosownego formularza. „Jeśli uważasz, że zamierzone zastosowania lub odpowiednie wyjątki dotyczą Twojej aplikacji, jak najszybciej wypełnij Formularz deklaracji uprawnień. Aby go przesłać, nie musisz wprowadzać zmian w pakiecie APK. Jeśli do 9 stycznia 2019 r. nie prześlesz formularza deklaracji uprawnień lub jeśli Twoja aplikacja nie jest zgodna z zasadami, może ona zostać usunięta z Google Play” – czytamy w komunikacie Google.

Firma daje też właścicielom aplikacji czas na zastosowanie odpowiednich uprawnień. Upubliczniono już jednak przypadki, gdzie Google odmówił zgody na dalsze funkcjonowanie aplikacji w Google Play. Z informacji portalu androidpolice.com wynika, że tak stało się z Cerberusem, który pomagał na znalezienie zaginionego urządzenia poprzez zdalne kontrolowanie go m.in. za pomocą SMS-ów.