Smartfon Huawei Y6 w prezencie do nowych pakietów Orange Love

W nowej ofercie Orange stawia przede wszystkim na telewizję. Orange Love Extra zawiera 168 kanałów, w tym Eleven Sports 1 i Polsat Sport HD. Operator daje też dostęp do aplikacji Orange TV GO, dzięki której mamy dostęp do całego pakietu również na smartfonie i tablecie. Jeszcze ciekawie wygląda pakiet Orange Love Premium, w którym dostaniemy również kanały HBO i Canal+. Cena pierwszego z pakietów zaczynana się od 149,99 zł miesięcznie, za drugi trzeba zapłacić co najmniej 219 zł.

- Widzimy, że zwłaszcza telewizja cieszy się dużą popularnością. Ponad 950 tys. Polaków ma telewizję od Orange. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić dwa nowe pakiety skierowane właśnie do tych, którzy cenią sobie szeroki wybór atrakcyjnych treści - wyjaśnia Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.

Do obu pakietów możemy dobrać telefon za 1 zł. Proponowany przez operatora Huawei Y6 (wersja 2018) został wyposażony w podwójny aparat 13 i 5 Mpx, Androida w wersji 8.0 i spory ekrat 5,7 cala. Ma również miejsce na dwie karty SIM. Za dodatkową opłatą możemy mieć najnowszy flagowy produkt Samsunga - Galaxy S10+, albo iPhone'a XR 64 GB. Miesięczna opłata za telefon koreańskiego producenta to 167 zł, za urządzenie Apple'a zapłacimy 145 zł. Do pakietów można również dokupić telewizor Smart TV LG 55’ 4K za 71 zł miesięcznie lub Notebook HP 255 G6 za 62 zł miesięcznie (wszystkie ceny dotyczą umowy na 24 miesiące).