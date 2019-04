Ma 270 tys. fanów na Instagramie i zdjęcia z gwiazdami. Jest jeden problem: ona nie istnieje

Galeria:

Noonoouri - wirtualna gwiazda Instagrama

Czy można zdobyć 270 tys. obserwujących na Instagramie, będąc fikcyjną postacią? Okazuje się, że tak. Dokonała tego niejaka „Noonoouri” - wytwór agencji Opium z Monachium. Gdy patrzy się na jej zdjęcia, zdziwienie budzą wielkie oczy i idealny nosek, ale w końcu nie takie rzeczy mogą zdziałać filtry. Swoje robią stylizacje - tylko wielkie martki - Gucci, Chanel, Versace, Dior. Podczas pokazu tego ostatniego domu modu w Chantilly instagramerka „zrobiła sobie” nawet zdjęcie z Marią Grazią Chiuri.

Wszystko to jednak wyłącznie wytwór sprawnej ręki specjalistów od obrazów wygenerowanych komputerowo. Co ciekawe, Noonoouri nie jest tutaj prekursorką - świat Instagrama od dawna podbiją wirtualne influencerki takie jak Lilmiquela Sousa czy Bermuda. Na ich profilach nie brakuje sponsorowanych postów, czy informacji o współpracy z największymi domami mody. Okazuje się, że wyimaginowane postaci to całkiem dobry sposób na realny zarobek. Czy czeka nas rzeczywistość, w której trudno będzie odróżnić, kto w mediach społecznościowych istnieje naprawdę, a kto nie?

