Problem z dostępem do HBO GO. „Gra o tron” powodem awarii?

„Co się dzieje, że nie można odtworzyć odcinka???” , „Błąd na stronie” , „Obejrzałbym sobie chętnie gdyby nie to że HBO go nie działa”... , „Po naciśnięciu 'logowanie' jest tylko czarny ekran. Nie da się zalogować” – to tylko niektóre z komentarzy na profilu HBO Polska na Facebooku pod postem o udostępnieniu nowego odcinka „Gry o tron”. W sieci nie brakuje opinii internautów, którzy wskazują, że to właśnie przez premierę popularnej produkcji HBO GO ma awarię.

O problemach HBO GO donosi także portal downdetector.pl. Na wykresie awarii widać, że po godzinie 10 rano wielu użytkowników zaczęło zgłaszać błędy na stronie, a problemy zaczęły się już po 3:00, czyli w momencie wypuszczenia 2. odcinka „Gry o tron” . Najczęściej zgłaszane są problemy ze strumieniowaniem wideo, logowaniem bądź całkowity brak połączenia. „TypeError: Cannot read property 'play' of undefined” – to jeden z komunikatów, na który mogą się natknąć internauci.

HBO GO – ile kosztuje dostęp?

HBO GO to platforma streamingowa oferująca usługi wideo na żądanie. owym klientom oferuje bezpłatny miesięczny dostęp do usługi. Ci, którzy nie mieli wcześniej założonego konta, mogą więc obejrzeć pierwsze odcinki „Gry o tron” za darmo w internecie. Standardowa opłata za abonament miesięczny to 19,90 zł.

„Gra o tron” – ile odcinków?

W Polsce drugi odcinek 8. sezonu można było obejrzeć najwcześniej o 3:00 w nocy z niedzieli 21 na poniedziałek 22 kwietnia. Powtórkę stacja HBO wyświetli o godzinie 21:10 w poniedziałek. Pierwsze dwa spośród sześciu odcinków finałowego sezonu trwają po nieco ponad 50 minut. Dopiero po nich nastąpi prawdziwa uczta – kolejne cztery części mają bowiem po około 1 godzinę i 20 minut długości. Kolejne odcinki będą udostępniane na HBO GO i na antenie HBO co tydzień. Oznacza to, że wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

Oto daty premiery poszczególnych epizodów:

Odcinek 1 (15 kwietnia): 51 minut



Odcinek 2 (22 kwietnia): 56 minut

Odcinek 3 (29 kwietnia): 1 godzina, 22 minuty

Odcinek 4 (6 maja): 1 godzina, 18 minut

Odcinek 5 (13 maja): 1 godzina, 20 minut

Odcinek 6 (20 maja): 1 godzina, 20 minut



