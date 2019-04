Powstanie nowy system identyfikacji obywateli UE. Parlament Europejski przegłosował projekt

Common Identity Repository (CIR), którego stworzenie przegłosował Parlament Europejski, ma być nadrzędnym systemem ewidencji obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej. Mówiąc wprost, będzie to wspólna baza danych, dzięki którym możliwa będzie identyfikacja każdego obywatela państwa należącego do UE.

Odciski palców i zdjęcie

We wspólnej bazie danych znajdą się między innymi nasze zdjęcie biometryczne, czyli takie, jakie znajduje się w nowych paszportach, odciski palców oraz dane osobowe, a wśród nich np. data urodzenia i numery seryjne dokumentów. W ten sposób zewidencjonowanych zostanie ponad 350 mln osób, bo tyłu obywateli ma łącznie Unia Europejska. Nowy system ma zapewnić dostęp do pełnych informacji o danej osobie na podstawie, chociażby jednego odcisku palca.

Zapewnienie bezpieczeństwa i przepływ obywateli

Po co powstanie system CIR? Przede wszystkim chodzi o połączenie i łatwe przesyłanie danych między wszystkimi systemami ewidencji obywateli wewnątrz państw członkowskich. Ma to pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa, kontrolowaniu ruchu osobowego oraz migracje. Jak każde, potencjalne ograniczenie swobód, wprowadzenie systemu tłumaczone jest więc głównie względami bezpieczeństwa. Chodzi o szybszy, interoperacyjny dostęp do danych dla służb takich jak policja, straż graniczna, urzędy migracyjne czy konsulaty.

Początek większego planu

System CIR to pierwsza część większego planu, który chce wprowadzić Unia Europejska. Urzędnicy pracują nad systemem PROTECT, który ma w niedalekiej przyszłości pozwolić na błyskawiczną identyfikację dowolnego obywatela UE. CIR pozwoli na zbudowanie fundamentów tego systemu, czyli zbudowania bazy danych i zgromadzenia informacji o każdym z nas.

