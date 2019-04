Umowa na rozbudowę gazoportu w Świnoujściu podpisana. Duda: Polska wkrótce będzie całkowicie suwerenna w zakresie dostaw gazu

Rozbudowa gazoportu LNG w Świnoujściu ma za zadanie zwiększenie możliwości odbioru gazu. Po zakończeniu prac odbiór surowca będzie możliwy za pomocą kolei oraz drogą rzeczną po Odrze i Wiśle.

„Polska wkrótce będzie całkowicie suwerenna w zakresie dostaw gazu” – zapewnił prezydent Andrzej Duda.

„Bardzo cieszę się, że podejmujemy tę decyzję, którą została wciągnięta w całą architekturę bezpieczeństwa europejskiego. Dzięki temu Polska jest bardzo bezpieczna”. – powiedział podczas ceremonii premier Mateusz Morawiecki.

„Świnoujście i terminal LNG stają się współczesnym symbolem dla niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Kolejnym ważnym elementem będzie Baltic Pipe. Wtedy powstanie Energetyczna Brama Północna, która nie tylko uniezależni Polskę od dotychczasowych dostawców gazu, ale także to szansa na większe bezpieczeństwo dla Europy Środkowej, dla Państw Trójmorza”. – powiedział Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

Trzeci zbiornik i bocznica kolejowa

Plan rozbudowy gazoportu zakłada budowę trzeciego zbiornika na skroplony gaz oraz adaptację bocznicy kolejowej, dzięki której zwiększy się możliwość odbioru surowca za pośrednictwem pociągów. Zdaniem władz portu pozwoli to na rozszerzyć transport nadwyżek gazu i eksport do państw basenu Morza Bałtyckiego, które nie mogą same przyjmować transportów za pośrednictwem gazowców.

Kluczowa inwestycja

Gazoport w Świnoujściu im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego został oddany do użytku w 2015 r. Zdaniem rządu stanowi gwarancję bezpieczeństwa Polski. Inwestycję chwalił także Donald Tusk, który podkreślał, że jest to kluczowy element całego zestawu inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych, finansowych i politycznych, które mają złożyć się na bezpieczeństwo energetyczne Polaków i całej Europy.

Tusk przypomniał, że rozmowy o tym, czy i gdzie powinien powstać gazoport, toczyły się od lat 90-tych. – „One trwały latami i niewiele z nich wynikało. Trzeba było przeciąć nie jeden, ale kilka węzłów gordyjskich, aby dotrzeć do tego miejsca i tego momentu, w którym symbolicznie położymy kamień węgielny pod jedną z największych inwestycji w ogóle w historii Polski”.

Możliwości przeładunkowe portu

Za budowę gazoportu odpowiada czterech inwestorów: spółka Polskie LNG, Zarząd Portów Morskich Szczecin - Świnoujście, Urząd Morski w Szczecinie i spółka Gaz-System. Zaraz po zbudowaniu zdolność przeładunkowa portu wyniosła 5 mld m sześc. rocznie. Po rozbudowie, w porcie powstanie kolejny, trzeci zbiornik, co ma zwiększyć jego przepustowość do ponad 7,5 mld m sześc. rocznie. Prace modernizacyjne mają potrwać 4 lata.