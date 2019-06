YouTube zaostrza swoją politykę. Będzie walczył z ekstremizmem i mową nienawiści

We wpisie na oficjalnym blogu firmy, YouTube odniósł się do kolejnych działań mających ukrócić „hejt” na swojej platformie. W notce podkreślono, że jest to proces, który trwa już od kilku lat, a jego celem jest ochrona użytkowników przed szkodliwą zawartością. Z tego właśnie powodu w 2018 roku zasady YouTube aktualizowano 30 razy i z tego względu ma to miejsce ponownie właśnie teraz.

„Podejmujemy dziś kolejny krok w walce z mową nienawiści, poprzez pojedyncze zakazywanie filmów, w których mowa jest o wyższości jednej grupy nad innymi i usprawiedliwianiu dyskryminacji, segregacji oraz wykluczenia na podstawie takich czynników jak np. wiek, płeć, rasa, grupa społeczna, religia, orientacja seksualna czy status weterana” – czytamy w komunikacie.

Otrzymujemy też przykład takiego nagrania. Będzie to np. nagranie, które promuje lub gloryfikuje ideologię nazistowską, która „z definicji jest dyskryminująca”. YouTube zamierza też usuwać materiały podważające zaistnienie dobrze udokumentowanych wydarzeń, takich jak Holokaust czy strzelanina w szkole Sandy Hook Elementary.

Serwis zamierza też ograniczać szerzenie nagrań promujących oszustwa, takie jak informacje o wynalezieniu cudownego leku na poważną chorobę czy teorię o płaskiej Ziemi. Początkowo ten pilotażowy program obejmował Stany Zjednoczone, a do końca roku 2019 ma być rozszerzany na kolejne kraje. YouTube planuje też wynagradzać finansowo zaufanych twórców, których treści będą wartościowe dla portalu.